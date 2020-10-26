МЗС України вручило послу Угорщини ноту протесту через агітацію на Закарпатті

Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто через агітацію угорських чиновників на Закарпатті в день місцевих виборів.

Як повідомили в пресслужбі українського зовнішньополітичного відомства, угорському дипломату заявили про неприпустимість публічно агітувати за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття в день голосування.

Такі дії угорських чиновників суперечать статті 60 Закону України Про місцеві вибори, а також ст. 57 Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям брати участь у передвиборчої агітації.

"Міністерство вкотре закликало угорську сторону поважати законодавство України та не робити кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України й не відповідають добросусідському характеру українсько- угорських відносин", - відзначили в МЗС.

Там додали, що українська сторона залишається відкритою до конструктивної співпраці з Угорщиною з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, на основі взаємоповаги й взаєморозуміння.

25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, угорські чиновники агітували за партію угорців на Закарпатті.

20 жовтня МЗС України звернулося до правоохоронних органів через втручання угорських чиновників у місцевих виборах на Закарпатті.

Там заявили, що фіксують ознаки політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпаття.