МЗС України запросило Францію до участі у Кримській платформі

Міністерство закордонних справ України запросило Францію до участі в роботі Кримської платформи. Французи розгляне інформацію по платформі.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

Сьогодні глава українського міністерства Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном. У ньому сторони обговорили зусилля щодо врегулювання російсько- української війни на Донбасі, питання Криму, співпрацю країн в різних галузях і реформи в Україні. Зокрема, розмовляли і про ситуацію з рішеннями Конституційного суду по антикорупційному законодавству.

"Франція підтримує рішучість, з якою президент Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний саміт Кримської платформи з деокупації півострова може пройти 21 травня 2021 року в Києві. Але на сьогодні розглядаються й інші дати.

Готовність приєднатися до роботи Кримської платформи висловили Великобританія і США. За матеріалами РБК-Україна