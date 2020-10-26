На 208 окрузі в Чернігівській обл: Лідирує не Ляшко, а Гунько від "Слуги народу"

Станом на 07:54 Центральна виборча комісія порахувала 14,7% протоколів на 208 окрузі в Чернігівській обл, де поряд з місцевими виборами проходили позачергові довибори до Верховної Ради. Дані обробки голосів представлені на сайті ЦВК України.

Зі 199 виборчих дільниць на окрузі, голоси були пораховані на 29.

Підрахунок даних голосування свідчить, що Анатолій Гунько від "Слуги народу" набирає 34,88% голосів виборців.

Олег Ляшко від "Радикальної партії" отримав 33,45% голосів.

Самовисуванець і вдова загиблого нардепа Людмила Давиденко завоювала 23,50% виборчих симпатій.

Раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко привітав себе з перемогою на виборах народного депутата на 208-му окрузі в Чернігівській області.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 17 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденка в травні цього року.

За матеріалами 112.ua