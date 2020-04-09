На Банковій обговорювали можливість оголошення надзвичайного стану

Президент Володимир Зеленський обговорював із членами координаційної ради з протидії коронавірусу можливість запровадження надзвичайного стану в Україні.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "Українській правді", витяги з якого були опубліковані в середу, 8 квітня,

За словами Тимошенка, поки що на Банковій не вважають за необхідне посилити обмежувальні заходи й оголошувати надзвичайний стан.

"Така можливість завжди є. Але ми ж дивимося на ситуацію, яка зараз є. Зараз запрваджено надзвичайну ситуацію. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введено, достатніми", - зазначив заступник голови ОП.

При цьому він не виключив, що до цього питання може повернутися, якщо влада "без надзвичайного стану не зможе зупинити поширення коронавіруса". На Банковій вважають, що надзвичайний стан може "допомогти контролювати ситуацію, а також те, щоб люди перебували вдома".

Тимошенко також розповів про три сценарії пандемії в Україні, що МОЗ спільно з науковцями представив координаційній раді: оптимістичний, "середній" і негативний. За словами заступника голови ОП, зараз Україна рухається за позитивним сценарієм.

25 березня Кабінет міністрів оголосив режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив карантин до 24 квітня. До цього режим надзвичайно ситуації діяв в областях, де були офіційно підтверджені випадки COVID-19.

У той же час, політичне керівництво країни неодноразово публічно піднімало питання введення надзвичайного стану.

У своєму вечірньому відеозверненні 23 березня президент Володимир Зеленський побіжно згадав про надзвичайний стан і звинуватив опозицію в хайпі на цій темі. Але так і не сказав про свої справжні наміри чітко.

16 березня Зеленський заявляв, що Україна "поки ще не дійшла до такої ситуації". Але не виключив введення НС, "якщо буде необхідно".

Згідно з Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану", НС по всій території країни або в окремих місцевостях вводиться указом президента, яка має затвердити Верховна Рада. Пропозицію про введення НС подає Рада національної безпеки і оборони, а в окремих випадках - Кабінет міністрів.

За даними УП, на Банковій всерйоз рзглядали варіант запровадження надзвичайного стану з подачі Кабміну.

Правовий режим НС передбачає обмеження громадянських прав і свобод. ГС може вводитись не більше ніж на 30 діб виключно у разі, якщо загрозу безпеці громадян не можна усунути в інший спосіб.

Однозначно проти оголошення НС публічно висловилися парламентські фракції "Голосу" і "Європейської Солідарності". На користь НС висловлювалися радники міністра внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Однак 23 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль завив про відсутність підстав для НС, а наступного дня аналогічну заяву зробив Аваков.

За матеріалами: Українська правда, Дзеркало тижня. Україна