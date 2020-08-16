На будівлі КМДА вивісили біло-червоний прапор на підтримку Білорусі

На будівлі Київської міської державної адміністрації 16 серпня вивісили історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі.

Великий стяг встановили при вході до КМДА на підтримку білоруських протестувальників.

Біло-червоно-білий прапор - один з історичних національних символів білорусів, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918-1919), у 1991 - 1995 роках був державним прапором Республіки Білорусь. У 1995 році, коли до влади прийшов Олександр Лукашенко, у країні провели референдум та затвердили новий прапор та герб.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори. За даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80% голосів, а за даними спостерігачів, правозахисників та активістів - у Лукашенка не більше ніж 10% і перемогла на виборах Світлана Тихановська. Згодом вона виїхала з країни до Литви.

Силовики застосовують проти людей надмірну силу й багатьох калічать. Загалом затримали приблизно 7 тисяч людей. За даними МВС Білорусі, під час протестів загинула одна людина, однак правозахисники повідомляють про щонайменше трьох загиблих.

16 серпня у Мінську на центральній площі відбувся провладний мітинг на підтримку Лукашенка за участю бюджетників з регіонів. Трохи згодом біля Стели розпочався опозиційний Марш свободи - масштабні акції протесту проти чинної влади.

протестувальників.

Бабель / Ангеліна Шеремет

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