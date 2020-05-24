На митинге в Мариуполе выдвинули 7 требований президенту Зеленскому

"Стоп реванш"- с таким названием прошла сегодня акция на Театральной площади города против политики президента Зеленского. Об этом сообщает корреспондент Mariupol.tv. Ее организаторы- инициативная группа " Рух Опору Капiтуляцiї" провели такие митинги одновременно по всей Украине.

Основная претензия к действующему президенту - его недостаточно жесткая политика в отношении России, ведущей войну с нашей страной и реванш пророссийских сил в украинской политике.

Митинг собрал около 100 человек и проходил в форме "свободного микрофона", где каждый мог подойти и высказать свое мнение или предложение по поводу политики действующего президента. "Посмотрите что нам обещали и что имеем по факту -кумовство во власти, члены "Квартала 95" занимают все руководящие посты в стране, а экс адвокаты Януковича вроде Винидиктовой заводят уголовные дела на активистов Майдана", - заявил Антон, волонтер батальйона "Торнадо".

Нашествие бывших "регионалов" во власть было едва не самой популярной темой среди тех, кто пришли выразить свое недовольство действующей властью. Люди жаловались, что при нынешнем президенте из России вернулись все, кто бежал туда после Евромайдана, а люди из команды беглого президента - Лукаш и Портнов безнаказанно ведут на ТВ пророссийскую политику, забывая о 6 годе войны с Россией и 15 тыс. человек убитых по обе стороны фронта.

Учитывая карантин, присутствующие старались соблюдать положенное расстояние между друг другом, для этого одна из активисток начертила на асфальте импровизированные "места для стояния" на дистанции примерно 2 м. Полиция сделала несколько замечаний для тех, кто стояли слишком близко, обошлось без конфликтов.

Итогом собрания стали 7 требований, которые "Рух опору капiтуляцiї" выдвинули президенту Зеленскому по всей Украине:

1) Прекратить политику капитуляции перед Россией. Переговоры с Москвой могут быть только о том, чтобы захватчик быстрее и без каких-либо условий освободил оккупированные территории и возместил Украине убытки. Для этого необходимо укреплять сектор национальной безопасности и давать отпор агрессору на фронте, в информационной, экономической и гуманитарной сферах.

2) Освободить безосновательно удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, положить конец политическим преследованием патриотов. В тюрьмах должны сидеть медведчуки, портновы и другие предатели, а не украинские патриоты.

3) Прекратить наступление на украинский язык и соблюдать языковое законодательство. Продолжать политику декоммунизации, а не возрождать российско-советские символы.

4) Прекратить саботаж евроатлантической интеграции Украины и восстановить динамическое сближение нашего государства с НАТО и ЕС.

5) Устранить олигархов от управления государством.

6) Перестать назначать на должности родственников, "кварталовцев" и посыпки Януковича. Все назначения должны происходить только через честные и прозрачные конкурсы. Выгнать из фракции "Слуга народа" откровенных " ватников"

7) Остановить ползучую узурпацию власти и систематические нарушения Конституции Украины.