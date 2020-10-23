На опитування Зеленського буде витрачено понад 100 млн гривень, - "Опора"

Волонтерам, які проводитимуть соцопитування, платитимуть по 1,2 тис. гривень

На проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, буде витрачено понад 100 мільйонів гривень.

Про це на пресконференції] повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає УНІАН.

Вона зазначила, що навколо теми проведення так званого соцопитування в день голосування, яке планує профінансувати партія "Слуга народу", виникало багато дискусій.

За словами Айвазовської, ОПОРА отримала інформацію від компаній, які зараз набирають людей для організації цього опитування.

"Загальна кількість видатків, за нашими даними, які надходили безпосередньо з компаній-організаторів цього процесу, є близько 75 млн гривень, якщо говорити безпосередньо про "польову" частину - виключно видатки на роботу й організацію роботи волонтерів біля входу до виборчих дільниць", - розповіда Айвазовська.

За її словами, з волонтерами планується укладати цивільноправові угоди підряду. Вони проводитимуть опитування біля входу до виборчих дільниць і отримувати плату у розмірі близько 1,2 тис. гривень.

"Вартість компенсації, яка буде отримуватись на руки - близько 1200 гривень, а якщо мова йде про цивільноправові угоди, то до них потрібно додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, максимальна кількість видатків орієнтовно є 103 мільйони гривень, якщо ми говоримо про суму, з якої будуть ще сплачені податки, а також компенсовано 40 гривень координаторам за кожну додатково приведену людину", - наголосила Айвазовська.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п'ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, згодом в Офісі президента назвали всі п'ять запитань. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

18 жовтня з'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента. Відповідно до документа, який є у розпорядженні LB.ua, біля виборчої дільниці стоїть волонтер і проводить опитування серед виборців, що виходять з дільниці. Опитування виключає будь-яку агітацію та проводиться виключно серед охочих. Виборець отримує та заповнює анкету й опускає у коробку для опитування. Кожен волонтер одягнений у маніжку, з брендованим логотипом та назвою опитування.

Структура мережі опитування включатиме обласних координаторів, регіональних координаторів та волонтерів опитування.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців не вчиняти будь-яких насильницьких дій щодо волонтерів, які проводитимуть опитування. За матеріалами LB.ua