На парламентських виборах "Слугу народу" підтримали б 29,9% українців, "ОПЗЖ" - 15,8%, "Євросолідарність" - 13,5% - опитування КМІС

На парламентських виборах "Слугу народу" підтримали б 29,9% українців, "ОПЗЖ" - 15,8%, "Євросолідарність" - 13,5%, "Батьківщину" - 11,6%, "Силу і честь" - 6,9% - опитування КМІС

Якби нині в Україні відбувалися вибори до Верховної Ради, то 29,9% серед українців, які визначилися з вибором, підтримали б партію "Слуга народу", 15,8% - "Опозиційну платформу - За життя", 13,5% - "Європейську солідарність", 11,6% - "Батьківщину", 6,9% - партію "Сила і честь".

Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 26 до 30 квітня і презентованого на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", 4,9% українців, котрі визначилися з вибором, проголосували б за Радикальну партію, 4,7% - за "Свободу", 3,6% - за "Партію Шарія", 2,8% - за "Голос", 2,7% - за "Українську стратегію Гройсмана", 2,2% - за "Опозиційний блок", 1,5% - за іншу партію.

Серед усіх опитаних 19,6% підтримали б партію "Слуга народу", 10,4% - "ОПЗЖ", 8,9% - "Європейську солідарність", 7,6% - "Батьківщину", 4,5% - партію "Сила і честь".

3,2% від усіх респондентів проголосували б за Радикальну партію, 3,1% - за "Свободу", 2,4% - за "Партію Шарія", 1,9% - за "Голос", 1,8% - за "Українську стратегію Гройсмана", 1,4% - за "Опозиційний блок", 1% - за іншу партію

При цьому 16,9% від усіх опитаних не визначилися з вибором, 11,4% - не голосували б, 3,2% зіпсували б бюлетень, 2,7% - відмовилися відповісти.

Опитування КМІС проводили з 26 до 30 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не входять території, тимчасово неконтрольовані владою України, - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн- ефекту) не перевищує 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% - для показників близьких до 25%, 1,7% - для показників близьких до 10%, 1,1% - для показників близьких до 5%.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.