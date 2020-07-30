На виборах мера Київ поділять на 10 округів, - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила роз'яснення щодо формування районних виборчих комісій та утворення територіальних виборчих округів у містах з кількістю виборців 2 млн та більше. ЦВК також ухвалила рішення щодо поділу Києва на округи.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Згідно з рішенням Центрвиборчкому, на цьогорічних виборах мера Києва одномандатний міський виборчий округ поділяється на 10 територіальних, межі яких збігаються з межами районів столиці. У ЦВК додали, що рішення про утворення цих виборчих округів не приймається.

При цьому територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією.

Склад районних у місті Києві виборчих комісій має сформувати ЦВК до 10 серпня 2020 року включно.

Нагадаємо, раніше у ЦВК назвали проблеми, пов'язані з організацією місцевих виборів в Україні у 2020 році.

До цього в Центрвиборчкомі говорили, що цього року місцеві вибори в Україні відбуватимуться у складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавірусу.

За матеріалами РБК-Україна.