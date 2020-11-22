На виборах у Дніпрі перемогу отримує Філатов

У Дніпрі відбувся другий тур місцевих виборів, де обирали голову міста. Лідирує чинний мер Борис Філатов.

Про це повідомляє "Социс".

За даними екзит-полу, чинний мер Дніпра Борис Філатов здобув підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов - 18,25%.

За посаду голови Дніпровської міськради боряться чинний голова міста Борис Філатов та Загід Краснов.

Раніше повідомлялось, у Дніпрі не вдалося обрати міського голову в один тур, тому що ніхто з 17 кандидатів не набрав понад 50% голосів. Після оприлюднення офіційних результатів, ТВК призначила повторне голосування 22 листопада 2020.

На минулих вихідних також відбувся другий тур місцевих виборів. Зокрема, перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Тоді загальна статистика порушень та зловживань під час другого туру місцевих виборів 15 листопада не надто відрізняється від показників, які зафіксували спостерігачі на виборах 25 жовтня. За матеріалами РБК-Україна.