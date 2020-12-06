На виборах в Кривому Розі перемагає представник ОПЗЖ, - екзитпол

У другому турі виборів мера Кривого Рогу перемогу здобуває кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов

Про це свідчать дані екзитполу, передає "ДС" з посиланням на Кривбас-Оnline.

Так, 58.86% отримав Костянтин Павлов від партії "Опозиційна платформа - За життя", а 41.14% - Дмитро Шевчик від партії "Слуга народу".

Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 73%. Помилка вибірки не перевищує 3%.

Екзитпол проводився на 44 виборчих дільницях Кривого Рогу, в опитуванні за станом на 19:00 взяли участь 14 тисяч виборців.

Нагадаємо, сьогодні в Кривому Розі проходить другий тур виборів мера: за крісло борються представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик і ОПЗЖ - Костянтин Павлов.

У поліцію надійшло 20 повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

За даними Громадянської мережі "ОПОРА", явка виборців на 16:00 становила 28%. За матеріалами DsNews.