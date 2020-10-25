На выборах мэра Киева с большим отрывом побеждает Кличко - экзитпол

Мера Києва за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 року не вдалося вибрати в першому турі.

Про це свідчать підсумки Національного екзит-полу, який надав Савік Шустер.

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

1. Віталій Кличко, "УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА" 45.93

2. Олександр Попов, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 9.62

3. Ірина Верещук, "СЛУГА НАРОДУ" 8.53

4. Олексій Кучеренко, ВО "Батьківщина" 7.82

5. Сергій Притула, "ГОЛОС" 7.27

6. Андрій Пальчевський, "ПЕРЕМОГА ПАЛЬЧЕВСЬКОГО" 4.81

7. Ігор Смешко, "Сила і Честь" 3.73

8. Олександр Омельченко, "ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА" 2.69

9. Андрій Іллєнко, ВО "СВОБОДА" 2.48

10. Микола Томенко, ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА "РІДНА КРАЇНА" 2.11

11. Борислав Береза, "ЕКО ПАРТІЯ БЕРЕЗИ" 1.77

12. Юрій Левченко, "КОМАНДА ЛЕВЧЕНКА "НАРОДОВЛАДДЯ" 1.11

13. Сергій Гусовський, "ЗА МАЙБУТНЄ" 0.58

14. Михайло Поживанов, "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" 0.29

15. Єгор Фірсов, "ЕКОЛОГІЧНА АЛЬТЕРНАТИВА" 0.26

16. Віктор Петрук, "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ" 0.26

17. Максим Гольдарб, самовисування 0.24

18. Сергій Шахов, "НАШ КРАЙ" 0.21

19. Діана Гранцева, самовисування 0.21

Всього на виборах мера Києва було зареєстровано 20 кандидатів.