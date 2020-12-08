На засіданні сесії Київради визначили голів депутатських фракцій

Сьогодні розпочалося пленарне засідання сесії Київської міської ради, на якому визначили голів депутатських фракцій.

Перед початком розгляду порядку денного Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до депутатів із закликом консолідувати всі фракції новообраної Київради.

"Ми сьогодні зібралися, щоб вирішити питання, необхідні для нашої подальшої роботи. Нам потрібно обрати керівництво виконавчого органу - кількох заступників голови КМДА, сформувати комісії міської ради та їх керівництво. Я намагаюся зробити все, щоб консолідувати всі фракції новообраної міської ради. Щоб ми працювали злагоджено і ефективно - заради подальшого розвитку столиці та комфорту киян", - сказав Кличко.

Він наголосив, що, особливо в нинішній ситуації, всі повинні зрозуміти, що Київрада - не політичний орган, а, перш за все, - господарський. Де вирішують нагальні питання життєзабезпечення міста, розвитку його економіки, інфраструктури, створення комфортних умов для життя і роботи в столиці, питання підтримки тих киян, які потребують допомоги.

"І кожна політична сила, очолюючи комісії чи представлена у виконавчому органі, бере на себе відповідальність за реалізацію профільних питань. Керівництво кожним напрямком роботи - це не статус чи привілей. Це - щоденна професійна робота", - наголосив мер Києва.

За словами Віталія Кличка, у грудні депутати мають ухвалити життєво важливі для міста питання - зокрема, бюджет столиці на наступний рік, продовження пільг і заходів для підтримки бізнесу та питання забезпечення роботи медичної сфери.

А також місту потрібно втілювати важливі проєкти, що розпочали в столиці та нові, що запланували.

"Нам потрібно втілювати конкретні зміни, а не чубитися в сесійній залі, - зауважив мер Києва. - Заради компромісу і об'єднання всіх політичних сил "УДАР" поступився своїми амбіціями. Бо ми виходимо з головного - йдеться, перш за все, про розвиток Києва, комфорт його мешканців, а не про керівництво тими чи іншими комісіями. Я закликаю всіх депутатів керуватися саме таким принципом - відповідальністю перед киянами, які нас обрали. Відповідальністю за реалізовані справи, за втілені проекти, за те, що відбувається в місті", - підкреслив Віталій Кличко.

На сесійному засіданні були представлені голови депутатських фракцій Київради.

Нагадаємо, Київрада представлена депутатами від 7 партій: "Європейська солідарність" (31) та "УДАР" (29), "Єдності" - 14 депутатів. По 12 мандатів у "Слуг народу", "ОПЗЖ" та "Батьківщини". Партія "Голос" представлена 9 депутатами. Загалом Київрада налічує 120 депутатів.

Головою "Європейської солідарності" депутати фракції обрали Володимира Прокопіва. В УДАРі співголовами стали Валентин Мондриївський та Дмитро Білоцерковець.

Депутати фракції "Слуга народу" своїм керівником визначили Євгенію Кулебу. ОПЗЖ - Михайла Наконечного. "Єдність" - Олександра Омельченка, "Батьківщина" - Дениса Москаля, "Голос" - Дмитра Маленка.

Робота сесії триває. На порядку денному - затвердження заступників голови КМДА, формування комісій міської ради та затвердження їх керівництва.

За матеріалами "Вечірній Київ"