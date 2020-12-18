НАБУ підтвердило вручення підозри заступнику Єрмака Татарову

18 грудня Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі квартир для Нацгвардії

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

""18 грудня 2020 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили заступнику голови Офісу Президента України про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі")", - йдеться в повідомленні.

Слідство звинувачує Татарова в тому, що працюючи в "Укрбуді" він міг давати хабарі для забезпечення недостовірного висновку з боку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

"Заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (ч.3 ст.369 КК України)", - додали в пресслужбі.

1 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Справа стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявляв, що подасть до суду на директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

18 грудня стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову

За матеріалами Еспресо TV