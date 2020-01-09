НАБУ завело на главу СБУ Баканова дело о превышении власти.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство против главы СБУ Ивана Баканова относительно злоупотребления властью и ряда других уголовных правонарушений.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на данные бюро.

"Материалы указанного уголовного производства направлены процессуальному руководителю - прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры для изучения, определения подследственности и определения органа досудебного расследования, который будет проводить досудебное расследование в указанном уголовном производстве", - сказано в сообщении от НАБУ.

Ранее в суд поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова и и. о. начальника Главного следственного управления СБУ содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч. 2 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды"), ч. 3 ст. 365 ("Превышение служебных полномочий"), ч. 2 ст. 256 ("Содействие ОПГ"), ч. 1 ст. 396 ("Сокрытие преступления"), ч. 3 ст. 382 ("Невыполнение решения суда"), ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и другие противоправные факты.

Таким образом, НАБУ открыло дело по указанному заявлению и будет расследовать возможные злоупотребления главы СБУ. По материалам 112.ua