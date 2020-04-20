Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров

В МВД создана специальная группа по противодействию поджогам, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу на фоне частых пожаров в лесах Киевской и Житомирской областях.

В светлое время суток вертолет и БПЛА МВС постоянно мониторят зоны риска

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook рассказал, что во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили было обнаружено четыре "феномена" на площади около 100 м. Свои слова он проиллюстрировал фотографией пылающего очага в лесу. По словам Авакова, эти очаги удалось оперативно потушить. На фоне происходящего было принято решение создать специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Аваков отметил, что на фоне сухой зимы, уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1,5 - 2 метра и лесная подстилка легко уязвима для пожара. Кроме того, высохли торфяники, что является особой проблемой. "И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки. Мы это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены - и принимаем меры", - значится в сообщении.