Нацкорпус обратился в СБУ относительно совершения государственной измены Сивохо

Политическая партия "Национальный корпус" направила в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергеем Сивохо, который инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Как сообщает пресс-служба партии, цель вышеупомянутого мероприятия - "взаимопонимание со второй стороной гражданского конфликта на Донбассе", что является незаконным. "Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной", - отмечается в заявлении "Нацкорпуса".

Так, согласно закону Украины, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территорией Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль".

В документе, опубликованном на сайте партии, указано, что любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в соответствии со ст.110, 111 УК Украины.

"Считаем, что в действиях Сивохо С.А. и других неизвестных лиц, которые организовали массовое мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства", имеется состав преступления, предусмотренный вышеуказанным статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, считаем, что Сивохо С.А. и другие лица в период вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией предоставили иностранном государстве (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины" - говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что в связи с этим может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле является "внутренним гражданским конфликтом".

На основании вышеизложенного "Нацкорпус" просит СБУ зарегистрировать представленное сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренных ч.1 ст. 110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

По материалам Интерфакс-Україна.