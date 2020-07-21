Нацполіція посилює заходи безпеки у дев'яти регіонах держави

Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам.

Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в'їздах та виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.

Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи, як перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду, перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

Також особливу увагу правоохоронці звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої. Крім того, поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.

Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки.

Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що правоохоронці використовують усі методи, аби питання захоплення заручників у Луцьку вирішилося мирно.

Також столична поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.