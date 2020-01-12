Нацполиция: Задержаны киллеры, которые расстреляли Амину Окуеву

О задержании киллеров на своей странице в Фейсбук написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Амина Окуева уроженка Одессы, волонтер и участницы войны на востоке Украины. Покушение на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева было совершено 30 октября 2017 года в Киевской области. Их машину расстреляли - Окуева погибла, а Осмаеву удалось выжить. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте преступления.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И, в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК найденным на месте преступления оружии. Идут следственные действия", - написал Арсен Аваков.

В состав преступной группировки входили семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А 12 января оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевои и покушения на убийство ее мужа, сообщили в пресс-службе Нацполиции.