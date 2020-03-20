Надзвичайну ситуацію оголосили в Києві та ще двох областях

Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях сьогодні, 20 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

Зазначається, що станом на п'ятницю, 20 березня, надзвичайна ситуація через коронавірус оголошена в п'яти областях України, а також у місті Київ.

"Ніяких нових обмежень зараз не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня режим надзвичайної ситуації ввели в Радомишлі Житомирської області, де у пенсіонерки зафіксували коронавірус Covid-19. Також режим надзвичайної ситуації діє у Київській, Чернівецькій, Житомирській областях. За матеріалами DT.UA