Нардеп Дубінський очолив список кандидатів від "Слуги народу" до Київської облради

Народний депутат України, колишній ведучий програми "Гроші" на телеканалі "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу".

Така інформація міститься в списках кандидатів на сайті Центральної виборчої комісії, пише Інтерфакс-Україна.

У цьому переліку є ще співробітники "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа". Так, під No4 зазначено кореспондента "1+1 Продакшн" Володимира Тимофійчука, а під No9 - журналіста "1+1 Медіа" Ігоря Колтунова.

У списку є й жінки, які працюють на "плюсах": продюсер "1+1 Продакшн" Альона Шерепа (No14), редактор випуску "1+1 Продакшн" Наталія Книга (No17) і Марія Кисельова (No19), адміністратор управління журналістських проєктів "1+1 Продакшн" Олеся Шерепа (No44).

Є серед кандидатів і помічник-консультант нардепа Дубінського Станіслав Семергей (No6).

Всього в списку до Київської облради 84 кандидати від партії "Слуга народу".За матеріалами LB.ua