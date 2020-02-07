Нардеп Кучеренко обратился в полицию после нецензурных угроз "слуги" Ткаченко

Народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко обратился в полицию по поводу инцидента с участием "слуги народа" Максимом Ткаченко

По словам Кучеренко, он готов забрать заявление, если его обидчик принесет извинения, передает "ДС".

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОДА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - написал Кучеркнуо у себя в Facebook.

В то же время он отметил, что отзовет заявление, "если Ткаченко с трибуны ВР принесёт извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец".

"В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца! Ни Ткаченко и никакой другой "слуга" не будут определять - кому быть или не быть депутатом ВР Украины. Это право исключительно Народа Украины! Запомни-Те это, коллеги!" - добавил Кучеренко.

Он также опубликовал фотокопии своего заявления с подробным описанием конфликтной ситуации.

Как сообщалось во время пленарного заседания Верховной Рады 6 февраля "слуга" Максим Ткаченко пригрозил физической расправой народному депутату, экс-министру по вопросам ЖКХ Украины Алексею Кучеренко. При этом представитель пропрезидентской фракции употреблял нецензурные выражения, оскорбляя визави.

Вероятно, "слугу народа" разозлило то, что Кучеренко назвал его "малолетним клоуном". Отметим, что возрастная разница между парламентариями составляет 22 года.

Как сообщалось, 6 февраля в парламенте произошло несколько потасовок, в частности между членами фракций "Батькивщина" и "Слуга народа". Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заблокировала рабочее место Дмитрия Разумкова в президиуме Верховной Рады.