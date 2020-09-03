Нардеп Шахов піде на вибори мера Києва від партії "Наш край"
Партія "Наш край" висунула на вибори мера Києва співголову політсили, народного депутата Сергія Шахова. Відповідне рішення було ухвалено під час з'їзду в Києві, повідомляє пресслужба партії.
"Наведемо лад у столиці - наведемо лад у всій країні. Саме тому я прийняв рішення підтримати пропозицію однопартійців, "Нашого краю" й оголошую таке. Я йду на вибори мера Києва! Щоб у Києві було комфортно не лише на Печерських пагорбах, а й у кожному подвір'ї Теремків, Троєщини й в усіх інших районах. Щоб робота в Києві була не лише у тих, хто сидить на Грушевського, а й у всіх киян. Щоб захищеними в Києві почувалися не лише "слуги", а й ті, кому вони мають служити - кияни", - заявив Шахов.
Він звернувся по підтримку до співголови "Нашого краю", заступника голови Київської міської державної адміністрації у 2010-2013 рр. Олександра Мазурчака.
"Для ефективної роботи влади потрібна ефективна команда. І я прошу досвідченого управлінця, багаторічного мера Кам'янця-Подільського, донедавна віце-мера Києва Олександра Мазурчака, професійний рівень якого має не кожен, разом єдиною командою, командою досвіду та енергії йти на вибори до Київради і перемагати!", - сказав Шахов.
У свою чергу Мазурчак підтримав Шахова і зазначив, що він може розраховувати на підтримку всієї команди.
"Я хочу підтримати співголову партії "Наш край" Сергія Шахова і запевнити, що він може розраховувати на нашу підтримку, на підтримку всієї нашої команди. Я дуже добре знаю Київ, адже тривалий час був першим заступником голови Київської міської адміністрації. Ми досягли успіху тоді. Ми допоможемо вам, Сергію Володимировичу, змінити життя в Києві зараз. Увесь ресурс нашої команди, наш досвід і уміння - до ваших послуг", - зазначив Мазурчак.
Як повідомлялося раніше, партійний список "Нашого краю" в Харківській області очолить відомий науковець Володимир Семиноженко. На вибори разом із партією в Дніпрі йде мер міста у 2000-2014 рр. Іван Куліченко, а в Одесі - Євген Червоненко. За матеріалами Интерфакс-Україна.