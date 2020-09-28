Нардеп Юрченко розповів, кому потрібен його арешт

Позафракційний нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, у відеозверненні на сторінці у Facebook спростував свою причетність до злочинів.

"Я не вчиняв жодного злочину. Жодної неправомірної вигоди я не отримував, ні в кого нічого не вимагав та не спонукав нікого до надання мені грошових коштів. Вивчивши повідомлення про підозру та матеріали досудового розслідування, я стверджую, що не маю жодного відношення до інкримінованих мені злочинів", - заявив він.

За словами Юрченка, підтвердженням його невинуватості є обшуки, які відбувалися з "численною кількістю порушень". Працівники НАБУ не виявили нічого, що можна було б використати у кримінальних справах, зазначив він.

"Кому це потрібно? Сміттєва мафія та "упаковщики", які отримують мільйони доларів від того, що в Україні не функціонує законодавча база, яка б регулювала поводження з відходами, декілька скликань не дають українському парламенту прийняти профільні закони", - додав нардеп.

Юрченко заявив, що не буде перешкоджати розслідуванню, а також доведе непричетність до інкримінованих злочинів.

21 вересня ВАКС заарештував Юрченка до 9 листопада з можливістю вийти під заставу в розмірі 3 млн грн. 23 вересня суд заарештував майно політика.

За даними НАБУ, нардеп "у завуальованій формі" попросив передати йому через посередника $13 тис. за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувався сфери побутових відходів, і в подальшому $200 тис. для підкупу народних депутатів - членів профільного комітету Ради.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку 17 вересня. Цього самого дня Юрченку вручили підозру, виключили із фракції "Слуга народу", а також допитали в НАБУ і САП.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує "більше показових посадок" у корупційних справах і що Юрченко "обов'язково сяде в тюрму".

У суді Юрченко заперечував обвинувачення у хабарництві і називав себе борцем за справедливість.

25 вересня за Юрченка внесли 3 млн 1656 грн застави і він вийшов із СІЗО. На нього наділи електронний браслет. За матеріалами Гордон.