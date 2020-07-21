Нардепа від ОПЗЖ Волошина і "слуг народу" Кабанова та Шевченка облили зеленкою (фото)

Народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина облили зеленкою при вході до Верховної Ради.

Про це повідомив фотограф Вадим Сарахан, який працює в "Слузі народу".

"На вході до Верховної Ради облили зеленкою депутата ОПЗЖ Волошина за його вислів з трибуни, що "Україна не має суверенітету", - написав він у фейсбуці й опублікував фото.

У соцмережах також повідомляють, що у відповідь Волошин ударив активіста кулаком в обличчя.

На знімках видно, що зеленка потрапила ще на двох нардепів - Євгена Шевченка й Олександра Кабанова (обидва - "Слуга народу").

Фото: Вадим Сарахан

Фото: Вадим Сарахан

Фото: Вадим Сарахан

Нагадаємо, на засіданні 17 липня Рада схвалила заяву про нелегітимне проведення голосування стосовно поправок до Конституції РФ у Криму. Її підтримали 306 народних депутатів. Під час розгляду проєкту постанови виступив Волошин. Депутат, зокрема, заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню" і що "країна, в якої немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

Кілька фракцій засудили заяву Волошина, а спікер Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів не порушувати питання, які будуть ставити під сумнів незалежність, державний суверенітет, свободу і територіальну цілісність України. За матеріалами LB.ua