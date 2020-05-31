Нардепи Ткаченко і Дубинський заявили про участь у праймеріз на кандидата в мери Києва

Народні депутати України з фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко та Олександр Дубинський заявили про намір брати участь у праймеріз партії за визначенням кандидатури в мери Києва.

"Думаю, настав час повернути гордість за те, яким місто може бути сьогодні і завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників або забудовників. Місто, в якому жити гідно, красиво і приємно. Тому вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ", - заявив Ткаченко в оприлюдненому відеозверненні на сторінці в Фейсбуці.

У свою чергу нардеп Дубинський на своєму Ютуб-каналі також опублікував відеозвернення з аналогічною заявою.

"Прийняв для себе рішення взяти участь у праймеріз, які оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати кращого кандидата від партії "Слуга народу" для участі у виборах мера столиці України. Давайте разом зробимо це місто знову каштановим, наведемо тут порядок", - заявив Дубинський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що буде підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу". За матеріалами Інтерфакс-Україна.