Нардепи звільнили Штучного з посади керівника Апарату ВР

Верховна Рада України ухвалила проект постанови No3850 про звільнення Вячеслава Штучного з посади керівника Апарату ВРУ.

Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Звільнити Штучного Вячеслава Васильовича з посади керівника Апарату ВРУ у зв'язку з особистою заявою", - йдеться у тексті постанови.

Голова ВРУ Дмитро Разумков подякував йому за роботу у Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проект постанови No3661 про внесення змін до постанови ВР "Про структуру Апарату ВРУ".