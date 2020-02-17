Нардепов обяжут отчитываться за командировочные

Комитет по вопросам регламента должен урегулировать вопросы отчетности народных депутатов за счет средств, которые расходуются ими во время командировок. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Рады возмутился тем, что на сейчас эта норма до сих пор не приведена в порядок.

Обращаюсь к комитету по вопросам регламента и к комитету по вопросам налоговой и таможенной политики по поводу компенсаций расходов народных депутатов за проезд. Я не совсем понимаю, почему на сегодня мы не можем привести в порядок эту норму. Почему в любых организациях, когда у вас есть командировки, вы сообщаете за те средства, которые вам в пределах бюджета предоставляются для транспортных расходов", - заявил Разумков.

По его словам, депутаты должны предоставлять чеки и квитанции расходов на транспорт во время командировок. Однако в регламенте нет соответствующей нормы для отчетности депутата.

"Пожалуйста, доработайте эти изменения, чтобы не просто выделялись средства, а мы могли объяснить, как они потрачены. Если можно на следующем заседании предоставить информацию по этому вопросу", - сказал глава парламента.