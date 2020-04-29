Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою - Шмигаль

Кабмін сфокусується на стабілізації економіки, оскільки медична система підготовлена до можливого зростання захворюваності на коронавірус.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус і готова до наступного кроку - стабілізації економічної ситуації. Про це 28 квітня повідомила прес-служба Кабміну.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватися санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого і середнього бізнесу та стабілізації економічної ситуації", - підкреслив Шмигаль на засіданні Ради з питань економічного розвитку України.

Прем'єр указав на важливість співпраці уряду і парламенту в розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

Також на нараді обговорили п'ять етапів виходу з карантину, представлені Кабміном, й акцентували на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки повинно стати збільшення проведення ПЛР-тестів - до десяти тисяч на добу.

Крім цього, учасники засідання обговорили питання про надання фермерам можливості реалізовувати сільськогосподарську продукцію.