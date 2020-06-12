НАТО визнало Україну учасником партнерства розширених можливостей

Цей статус є частиною Ініціативи партнерства щодо взаємосумісності військ, мета якої спрямована на підтримання і поглиблення взаємодії між Альянсом і країнами-партнерами.

Організація північноатлантичного договору (НАТО) визнала Україну учасником партнерства розширених можливостей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

Цей статус є частиною Ініціативи партнерства щодо взаємосумісності військ, мета якої спрямована на підтримання і поглиблення взаємодії між Альянсом і країнами-партнерами, які здійснили значні внески до операцій і місій, що відбуваються під егідою НАТО.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів Альянсу погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.