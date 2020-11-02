НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, попри відновлення доступу до Реєстру декларацій, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій, виконуючи рішення Конституційного Суду України (КСУ). Після засідання Ради національної безпеки і оборони та відповідного Рішення Уряду доступ до Реєстру було відновлено. Однак, НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців. Сотні недоброчесних чиновників уникнуть відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок рішення КСУ.

"Уся антикорупційна система опинилася під загрозою. Рішення Суду поставило під питання перевірку звітів політичних партій, що особливо важливо після виборчого процесу. Крім цього, воно зупинило механізми викриття конфлікту інтересів у посадовців, виявлення корупції на державних підприємствах й роботу викривачів корупції. І це далеко не весь список", - зазначили в Агентстві.

Як наголошують в НАЗК, лише з весни 2020 року Агентство виявило недостовірних відомостей у деклараціях посадовців на 497 млн грн.

"Цього б не сталося, якби НАЗК не мало повноважень зберігати, перевіряти та оприлюднювати декларації посадовців, а також доступу до усіх необхідних для перевірки Реєстрів", - зазначають в антикорупційному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Володимир Зеленський оголосив про скликання термінового закритого засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

1 листопада в НАЗК відреагували на заяву голови Венеційської комісії Джанні Букіккіо та президента Групи держав проти корупції (GRECO) Маріна Мрчели, які 31 жовтня направили лист до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, де застерегли Україну від порушення Конституції в разі ухвалення президентського законопроєкту, яким пропонується припинити повноваження всіх суддів КСУ.

В НАЗК наголосили, що, вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи, варто врахувати, що воно неможливе за умови незмінності рішення КСУ.

За матеріалами Укрінформ.