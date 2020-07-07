НАЗК склало на Зеленського два адмінпротоколи через декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Матеріали передадуть до суду.

Про це повідомило НАЗК у Facebook.

"Рівність громадян перед законом є базовим принципом, закладеним у Конституції України і основною засадою діяльності НАЗК. Не зважаючи на посаду, матеріальний стан і соціальне положення усі громадяни мають слідувати законам України", - йдеться у повідомленні.

НАЗК нагадало, що після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики. Вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Відповідно, Зеленський мав повідомити про це НАЗК, однак не зробив цього.

Раніше повідомлялося, що Зеленський особисто проінформував НАПК про порушення ним законодавства у зв'язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

За матеріалами Прямий канал.