Названа справжня мета поїздки Зеленського в Оман: в особистих цілях

Скандальну поїздку Володимира Зеленського в Оман оплатила його дружина Олена з власних коштів

Володимир Зеленський в Омані перебував без офіційного статусу. В Офісі президента України розповіли, що глава держави в січні здійснив візит в особистих цілях, але вирішив використовувати поїздку для зміцнення дипломатичних відносин між країнами.

Через три місяці після оманського вояжу, який викликав у суспільстві масу питань, а також привів до судового розгляду з журналістами програму "Схеми", у президента розкрили деталі поїздки.

Зазначається, що переліт і проживання в готелі в Омані оплачувала дружина Зеленського Олена з власних коштів. Про це йдеться у відповіді ОПУ на запит видання "Українська правда".

"Враховуючи відсутність візитів високого рівня між Україною і Султанатом Оман з дати встановлення дипломатичних відносин (19 травня 1992 року), президент України використав відвідування Султанату для встановлення контактів з його керівництвом, координації взаємних кроків з метою зміцнення дипломатичних відносин між країнами, активізації двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва", - йдеться в повідомленні

Також в ОПУ наголосили, що не підключалися до підготовки та організації поїздки, бо візит був неофіційним. Організаційно-протокольне забезпечення також не проводилося і делегація не передбачалася.

Крім того, у відомстві додали, що на офіційному сайті президента "всебічно висвітлюється діяльність глави держави з метою інформування громадськості про зустрічі Володимира Зеленського, які мають суспільний інтерес", зокрема, там можна ознайомитися з деталями зустрічей в Омані.

В ОПУ зазначили, що у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані Зеленський "перервав свій приватний візит" в Оман і повернувся в Київ, а керівництву Оману написав листа з подякою за допомогу у швидкому поверненні на батьківщину.

Як повідомлялося раніше, опитання соціологічною службою Центру Разумкова показало, що лише 12% українців повірили, що візит президента Зеленського Оман був робочим, тоді як 31% суспільства переконані, що глава держави їздив туди на сімейний відпочинок.

Нагадаємо, що в Офісі президента України від 6 січня повідомили про діалог з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді.

Також ми писали про те, що Зеленський під час свого візиту в Оман зупинявся в найкращому готелі країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, де президентський люкс коштує приблизно 135 000 гривень. За матеріалами РБК-Україна.