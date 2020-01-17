Названы главные кандидаты в премьеры вместо Гончарука

До того времени, пока президент Украины Владимир Зеленский не внесет в парламент кандидатуру нового главы Кабмина, а парламент не проголосует за него, Алексей Гончарук, подавший сегодня в отставку, все равно будет оставаться исполняющим обязанности председателя правительства.

Кто же может стать преемником Гончарука? В "Слуге Народа" говорят, что уже в ближайшие выходные Зеленский сосредоточится на консультациях по кандидатуре нового премьер-министра и состава правительства. Эксперты же пока думают, кто потенциально может стать новым главой Кабмина, пишет РБК- Украина.

"Как минимум месяц-полтора Гончарук будет находиться в своем кресле. Среди наиболее вероятных преемников его могут быть Юлия Ковалив и Олег Устенко, потому что руководителем правительства есть смысл назначать человека, который а) имеет опыт работы на госслужбе и понимание того, как работает государственный аппарат; б) является специалистом по экономике и умелым администратором; в) не будет вызывать ни у депутатов, ни у общества, ни у наших международных партнеров лишних вопросов вроде "а кто это?" -заявляет эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

По словам специалиста, новый премьер должен представить стратегическую программу развития страны и объяснить, за счет чего это развитие будет происходить и в какие сроки.

Также эксперт говорит, что новый глава Кабмина должен будет постепенно решать наиболее важные проблемы и стабилизировать ситуацию.

"То есть, прежде всего, ликвидировать негативные последствия работы "бешеного принтера в турборежиме", - пояснил Гаврилечко.

В то же время некоторые источники утверждают, что отставки Гончарука не будет, а ситуацию с его заявлением называют "срежиссированной игрой". Источники из фракции "Слуга Народа" обращают внимание на то, что глава правительства подал заявление об отставке не к Верховной Раде, как должен был бы по закону, а президенту, что напоминает скандальную ситуацию с "отставкой" Андрея Богдана в прошлом году.

В то же время, как заявил сам Гончарук с трибуны парламента, заявление об уходе он написал на спикера ВРУ Разумкова. По материалам From-UA.com