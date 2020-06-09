Названы переселенцы, которые стали переговорщиками "от ОРДЛО"

Четверо переселенцев с территории ОРДЛО сегодня начинают работу в трехсторонней контактной группе Минска.

Вынужденные переселенцы с Донбасса - главред ресурса ОстроВ Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист Вадим Горан - уже с сегодняшнего дня, 9 июня, будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Первые два ("от Донецка") сообщили об этом в соцсетях, переговорщики "от Луганска" подтвердили LIGA.net свое участие сами.

Гармаш отметил, что они "по-любому" имеют больше отношения к Украине, чем "новоиспеченные владельцы краснокожей российской паспортины", которых в ТКГ присылают оккупанты. Переселенцы заявили, что речь идет не о консультационном совете, который хотели создать ранее, но от этой идеи отказались.

Казанский уточнил, что в минских соглашениях есть пункты No11 и No12, где говорится, что вопросы местных выборов и закон об особом статусе согласовывается "с представителями ОРДЛО". Гармаш добавил, что их включение в ТКГ - "это дословное и формальное выполнение" соглашений.

"В документе нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать", - пояснил Казанский.

Главред ОстроВ отметил, что они, как представители ОРДЛО, будут вести консультации "с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса".

"Мы сегодня уже начинаем работать. Задача одна - навести порядок в стране, чтобы был мир, и соединить страну", - сказал Либстер LIGA.net. По некоторым данным, кроме него ОРЛО в ТКГ также представит глава ОО "Луганское землячество", юрист Вадим Горан. LIGA.net пытается получить его комментарий. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.