Нічого нового ми не почули: Резніков про заяву Путіна щодо місцевих виборів в Україні

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що коментувати президенту Росії дату проведення місцевих виборів в Україні досить дивно.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу, коментуючи заяву Путіна, що оголошення місцевих виборів 25 жовтня порушує умови мінських угод і можуть зашкодити врегулюванню конфлікту.

Резніков зазначив, що в Конституції України чітко вказано, коли мають відбуватися місцеві вибори в Україні, і пройти вони мають в третю неділю жовтня - 25 жовтня.

За його словами, Путін мав на увазі пункті 4 постанови Верховної Ради. Мовиться про те, що Рада, приймаючи рішення про проведення місцевих виборів, сказала: вибори в ОРДЛО та Криму відбуватимуться після деокупації, після виведення іноземних військ та незаконних військових сформувань.

"І тут нічого нового ми не почули. Це абсолютно відомо", - зауважив урядовець.

Він додав, що навіть за відомою формулою Штайнмаєра, Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, мають приєднатися і зробити заключення про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Копенгагенського стандарту та законів України.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Президент РФ Володимир Путін назвав цю постанову "такою, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання". Про це, як зазначається на сайті Кремля, він заявив у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським 26 липня. За матеріалами Укрінформ.