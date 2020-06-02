Німеччину проінформували про російське громадянство представників "Л/ДНР" у ТКГ - Кулеба

Українська делегація проінформувала міністра оборони Німеччини про те, що представники "Л/ДНР" у Тристоронній контактній групі у Мінську є громадянами Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з представниками уряду Німеччини у Берліні.

"Той факт, що представники так званих "ДНР" і "ЛНР" у ТКГ - насправді російські громадяни, був також доведений максимально чітко", - сказав він у відеозверненні.

За його словами, під час зустрічі з німецькими колегами представники делегації України підтвердили ключові позиції про неприпустимість прямого діалогу з терористами "ДНР" і "ЛНР".

"Ми в ТКГ розмовляємо з Росією. Проінформували про наше бачення щодо кордону і на картах пальцями показали, де і що відбувається, щоб наші колеги усвідомлювали, що з того боку нам протистоять російські командири, не так звані донецькі або луганські", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що українська делегація під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ показала копії російських паспортів ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і так званих "міністрів закордонних справ" псевдореспублік. За матеріалами https://nv.ua