Новим мером Кривого Рогу став кандидат від ОПЗЖ - колишній регіонал Павлов

Новим мером Кривого Рогу обраний кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Костянтин Павлов.

Про це повідомив голова міської територіальної виборчої комісії, передає Укрінформ.

Павлов набрав 56,9% (це понад 97,5 тисячі голосів виборців). А за його конкурента, кандидата від "Слуги народу" Дмитра Шевчика проголосували 40,49% (близько 70 тисяч виборців).

Всього в голосуванні взяли участь понад 171 тисячі виборців. Майже 4500 бюлетенів визнані недійсними.

Павлов - радник чинного мера Кривого Рогу Юрія Вілкула. У 2006 і 2010 роках обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради від Партії регіонів і був главою цієї політсили в Кривому Розі.

Також Павлов двічі обирався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі в Кривому Розі - в 2012 році від Партії регіонів, в 2014 році як самовисуванець. В 2019 балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.

Напередодні дня тиші Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому закликав жителів свого рідного міста прийти на виборчі дільниці. Президент не став прямо агітувати за кандидата від своєї партії, зазначивши, що його земляки "люди розумні і самі все знають".

У першому турі чинний мер Юрій Вілкул отримав 44,96% голосів. Однак незабаром він раптово знявся з виборів, пояснивши своє рішення "станом здоров'я". Другий тур виборів перенесли зі 22 листопада на 6 грудня. У ньому зустрілися представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик і кандидат від проросійської "Опозиційної платформи - За життя" Костянтин Павлов, за яких 25 жовтня проголосували 25,94% і 9,15% виборців відповідно.

Явка в другому турі склала 35,14%. 25 жовтня на виборчі дільниці прийшли 36,72% жителів міста, які мають право голосу.