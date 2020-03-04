Новые лица Кабмина: люди Ахметова, министры Азарова, чиновники Януковича

Что известно о новых лицах Кабмина, которых выдвинул Зеленский

Сегодня фракция "Слуга народа" собралась на экстренное заседание по кадровым вопросам. Приехавший Владимир Зеленский предложил заменить главу правительства и ряд министров.

Все кандидатуры еще должна проголосовать Рада. А главное - свое согласие на увольнение должен дать премьер Алексей Гончарук, у которого есть годовой иммунитет от отставки.

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что заявление об отставке Гончарука поступило сегодня утром. Премьер пока этого не подтвердил и не опроверг, но скорее всего он действительно согласился уйти. Судя по тому, что фамилии нового Кабмина озвучил уже и президент.

Часть министров сохранит свои посты, либо перейдут на новые должности. Так, главой МВД останется Аваков, Малюська сохранит пост главы Минюста, а Криклий - министерства инфраструктуры. Милованова переместят с минэкономики не сельское хозяйство. Видимо, чтоб он сосредоточился на своем любимом деле - внедрении рынка земли.

На часть министерств пока люди не определены. Так, остается открытым вопрос по Минкульту, который сейчас возглавляет Бородянский, знаменитый космическими зарплатами, которые он начислял своим замам, а также репрессивным законопроектом о дезинформации.

Что касается новых лиц, то они выглядят более "олдскульными", чем правительство Гончарука. Среди них много людей, которые занимали серьезные должности еще во времена Януковича и премьерства Тимошенко. Впрочем, пока непонятно - приведет ли это к смене курса, либо они станут просто ширмой для продолжения прежней линии правительства. Просто более внешне приемлемой для части избирателей Зе, которым не нравятся "соросята" в нынешнем Кабмине.

Всех новичков можно разделить на три группы.

Первые - люди, связанные с Ахметовым. Таковых в Кабмине навскидку как минимум три человека. Сам кандидат в премьеры Шмыгаль, кандидат в министры энергетики Плачков и кандидат в министры соцполитики Лазебная.

Вторые - те, кто должен изображать возвращение во власть профессионалов, как ответ на общественное возмущение "соросятами" правительства Гончарука. Здесь есть как люди, которые работали во времена Януковича (Емец), так и министры времен еще Тимошенко и Ющенко (Уманский). Но, повторимся, далеко не факт, что смена лиц будет означать смену курса. Тем более, что тот же Милованов в правительстве остается. И появление "олдскула" в правительстве может быть лишь реакцией на общественный запрос на профессиональные кадры.

Третьи - это близкие люди к самому Зеленскому. Речь идет о Ионушасе, который может стать генпрокурором.

Рассказываем, что известно о каждом из новых людей, которые могут уже завтра получить министерские портфели. А также кресло генпрокурора.

Премьер - Денис Шмыгаль. Связи с Ахметовым и с таможенными баронами

Денис Шмыгаль до недавних пор был еще менее известен широкой публике, чем Алексей Гончарук к моменту своего назначения премьером.

Шмыгаль - бывший губернатор Ивано-Франковской области, который стал недавно вице-премьером министром общин и территорий вместо Алены Бабак.

Он уроженец Львова. До похода в губернаторы два года работал топ-менеджером компании Рината Ахметова ДТЭК и руководил Бурштынской ТЭС.

С его приходом в Кабмин связывают возвышение Ахметова в окружении Зеленского, о чем "Страна" уже рассказывала в материале Друг Ринат. Почему Зеленский сближается с Ахметовым и что это меняет в украинской политике.

Впрочем, Шмыгаль не всегда был человеком Ахметова.

Судя по его трудовой биографии - он типичный конъюнктурщик (с широкими и глубокими связями в среде западноукраинской элиты), который делал карьеру при любой власти. Во времена Ющенко работал во Львовской обдадминистрации, во времена Януковича попал в президентский кадровый резерв "Новая элита нации". После Майдана стал заместителем Львовской областной налоговой (весьма коррумпированное место).

И лишь на излете правления Порошенко попал в корпорацию к Ахметову.

А уже в августе 2019 года Зеленский назначил Шмыгаля губернатором Ивано- Франковской области. В СМИ тогда писали, что это назначение состоялось благодаря его связям с двумя таможенными "баронами" - львовянином Сергеем Бадяком по прозвищу "Дипломат" и черновчанином Ильей Павлюком, который дружит с Зеленским.

Как уже информировала "Страна", группа Павлюка в Раде, по данным наших источников, сотрудничает с Ахметовым по вопросам ренты на железную руду. Что коррелирует с "ахметовским" бэкграундом будущего премьера - Дениса Шмыгаля.

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба. Борец с Россией в ПАСЕ

Кулеба еще в августе стал вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Должность достаточно номинальная. До нее Дмитрий при Климкине работал представителем Украины в ПАСЕ.

38-летний Дмитрий Кулеба родом из Сум. Он окончил Институт международных отношений КНУ им.Т.Шевченко по специальности "Международное право". Кандидат юридических наук.

Дипломатическую карьеру начал в 2003 году, потом уволился из МИД, но вернулся по зову Климкина. И стал его послом по особым поручениям, занимаясь коммуникациями.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. Где и проработал до новой должности - уже в Кабмине Гончарука.

Все эти годы главной задачей Дмитрия Кулебы было противодействие возвращению России в ПАСЕ. И с ней дипломат не справился - Москва с недавних пор вновь представлена в Страсбурге.

При этом делегация Украины, которую вроде должен был курировать Кулеба, постоянно скандалила и устраивала трешовые перфомансы. Сам же полпред был автором идеи заплатить в ПАСЕ увеличенные взносы - 400 тысяч долларов - лишь бы не допустить возвращения России в ассамблею.

То есть это достойный представитель "школы Климкина". Так же как и нынешний пока еще министр Пристайко.

Супруга Кулебы - Евгения - руководитель общественной организации "Город- сад". Ее самый известный проект - сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в Киеве.

Сам же новый глава МИД настроен яростно антироссийски. К примеру он в августе говорил, что неплохо бы поджечь здание ФСБ на Лубянке.

Минздрав - Илья Емец. Министр правительства Азарова

Емец - это очень известный украинский врач, с огромным опытом работы.

Сейчас он - глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. А в 2010- 2011 годах он был министром здравоохранения в правительстве Азарова.

На этой должности он пробыл менее года, поэтому под люстрацию не подпадает.

Является автором изобретения - "использование пуповинной крови вместо донорской при операциях с врожденными пороками сердца в первые часы и дни жизни", за которое удостоился ряда премий.

Работал кардиохирургом в Франции и Австралии.

Если его назначат - это будет огромный шаг вперед в сравнении с имеющими мало отношения к медицине Супрун и Скалецкой.

Правда, назначают ли Емца, чтобы повернуть вспять реформы Супрун или же лишь для того, чтоб их фронтировать более профессионально, чем это делала Скалецкая - покажет время.

Минсоцполитики - Марина Лазебная. Чуть не стала министром теневого правительства "Оппоблока"

Марина Лазебная до октября 2019 года возглавляла Государственную социальную службу - образованный годом ранее орган по мониторингу соцвыплат.

Конкурс на эту должность на выиграла еще в июне.

В 2011-2013 годах она работала директором департамента Министерства соцполитики, в 2013-2014 годах возглавляла Государственную службу занятости. То есть пик карьеры приходился на годы Азарова-Януковича.

При этом, что интересно. По данным "Страны" в 2015 году при формировании теневого правительства "Оппозиционного блока" Лазебную планировали назначить теневым министром соцполитики именно по рекомендации "ахметовской" части. Не исключено, что и в нынешний Кабмин она попала не без протекции Рината Ахметова.

В декларации у Лазебной есть квартира-однушка в России, купленная в 2009 году.

Родилась Марина в селе Песковка Бородянского района Киевской области.

Министр обороны - Андрей Таран. Переговорищик с Россией и "ЛДНР"

64-летний Андрей Таран - кадровый военный, родился во Франкфурте-на-Одере, в семье советского военнослужащего. Окончил Киевское высшее училище зенитно- ракетных войск, а также Военную академию ПВО.

Служил в Минобороны, в том числе в Главном управлении разведки - вплоть до замначальника (был в этой должности до 2011 года, то есть также при Януковиче).

Учился и получил степень магистра в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Свободно владеет английским. Был военным атташе при посольстве Украины в США.

В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами. Проработал там несколько месяцев. После этого был на три месяца назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе.

В 2016-м уволен в запас по возрасту. В 2019-м на выборах президента Таран возглавлял избирательный штаб Игоря Смешко. К слову, как уже писала "Страна", одним из спонсоров Смешко на выборах в Раду был Ринат Ахметов.

Судя по его биографии имеет богатый опыт работы переговоров с Россией и сепаратистами.

Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт. Чемпион по фехтованию

Олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года в командном зачете и президент федерации фехтования Украины.

Заслуженный тренер и наставник олимпийской сборной: его саблистки в 2008 году завоевали "золото" на Олимпийских играх в Пекине.

В 2018 году назначен начальником Департамента молодежи и спорта КГГА. Где и работает по сей день.

Супруга - Оксана Гутцайт - украинская телеведущая.

Вице-премьер по промышленности и ВПК - Олег Коростелев. Производитель противотанковых ракет

70-летний Олег Коростелев - руководитель КБ "Луч". Он родился в Кировограде (теперь Кропивницкий - Ред.). С отличие закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности "Электронные вычислительные машины".

В 1994 году стал первым заместителем генерального конструктора ГККБ "Луч". С 2003 года - генеральный конструктор и генеральный директор этого предприятия. В составе коллектива был награжден Государственной премией Украины в области науки и техники за создание и принятие на вооружение изделия "Комбат-М". Получил звание "Заслуженный машиностроитель Украины", орден "За заслуги" III степени.

Киевское конструкторское бюро "Луч" - научно-производственное предприятие, которое входит в концерн Укроборонпром. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Среди его разработок - противотанковый ракетный комплекс "Барьер", ПТРК "Корсар", 100-мм противотанковая управляемая ракета "Стугна" и 125-мм противотанковая управляемая ракета "Комбат", крылатая ракета "Нептун".

Глава МинВОТ и вице-премьер - Алексей Резников. Друг Ермака

О том, что Резникова хотят сделать главой вновь создаваемого министерства по делам оккупированных территорий, подтверждал еще в начале февраля премьер Гончарук. Пока же он представляет Украину в Трехстронней контактной группе в Минске.

Итого это будет уже второй человек в Кабмине, который прошел через Минск.

Резников - львовянин, закончил юрфак местного госуниверситета. В столице был учредителем и партнером ряда адвокатских фирм. Имел обширную клиентуру - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, Александра Ярославский, ФК "Металлист", корпорация Пинчука "Интерпайп", Виктор Ющенко.

С 2014 года - советник мэра Киева Виталия Кличко, а потом и его заместитель.

В команду Зеленского Резников попал, по данным "Страны", через своих близких знакомых - премьера Алексея Гончарука и помощника президента Андрея Ермака. И по этой протекции поехал в Минск, где призвал переписать Минские соглашения, а также отметился и рядом других конфронтационных заявлений.

Минэкономики - Роман Жуковский. Отвечал за экономику в администрации Януковича

Роман Жуковский по образованию экономист. Работал управляющим в филиалах разных банков, в 2005-2006 годах был главным специалистом департамента Министерства экономики Украины. Был руководителем главной службы социально- экономического развития Секретариата президента Украины при Викторе Ющенко.

При Викторе Януковиче, в 2010-2011 годах, был руководителем главного управления социально-экономической политики Администрации президента. В 2011-2012 - руководил главным управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента.

Его мать Валентина Жуковская одно время возглавляла банк "Надра".

Минфин - Игорь Уманский. Министр времен Тимошенко, враг Яресько

Игорь Уманский по образованию экономист. Работает чиновником с 1998 года. Работал в Нацагентстве по вопросам развития и европейской интеграции, в Минфине, Нацбанке, начиная от Леонида Кучмы до Петра Порошенко.

Был и. о. министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. Находился в совете американской компании Gase Energy, Ltd, которую подозревали в отмывании денег в Украине. Власти США расследуют участие этой компании в коррупционных схемах.

В 2014-2015 годах был заместителем министра финансов (министром тогда была Яресько). Ушел, громко хлопнув дверью, заявив о несогласии с политикой своей начальницы.

Уманского называют "человеком Кононенко" - соратника Петра Порошенко. Об этом в свое время говорил Александр Дубинский (ныне нардеп). Экс-министр финансов Александр Данилюк, заявлял, что Игорь Кононенко навязывал ему Игоря Уманского в заместители.

Правда, в марте 2019 года он ушел из числа советников президента Петра Порошенко, заявив, что тот его советы игнорирует.

Учитывая, что нынешний министр финансов Маркарова - это человек Яресько, а Уманский с Яресько прощался тяжело, можно предположить, что новый министр проведет определенную ревизию курса Минфина. Тем более, что этот курс (в частности по "пирамиде" ОВГЗ) Уманский жестко критиковал.

Министр Кабмина - Олег Немчинов. Сын героя Советского Союза

Уроженец Львова и сын героя Советского Союза Ивана Немчинова. Был депутатом Львовского облсовета от "Украинской народной партии".

Офицер Госпогранслужбы и участник АТО. Там был начальником Военно- гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

В 2017 году стал госсекретарем министерства молодежи и спорта Украины. В декабре 2019 года выведен из штата в связи со слиянием этого ведомства с Минкультом.

Минветеранов - Сергей Бессараб. Волонтеры АТО его не любили

Кадровый военный 1955 года рождения. Закончил военную академию имени Фрунзе в Москве.

С мая 2012 года - первый зам командующего Сухопутных сил. То есть это было время президентства Януковича.

Поэтому в 2014 году Бессараб попал под люстрацию. Однако уже через год был на командных должностях. В 2015-2016 годах он был командующим силами АТО.

Среди его приказов - запрет на вывоз оружия из зоны боевых действий. А также якобы запрет на открытие ответного огня (в этом генерала обвиняли волонтеры).

С 2017 года и по сей день - замначальника Генштаба ВСУ.

Ровно год назад, выступая в Раде, он заявил: "Мы сорвали планы Кремля по уничтожению Украины и дали достойный ответ врагу. Летом 2014 года было спланировано и проведено более 40 операций, в результате чего было освобождено 70% оккупированных российским агрессором территорий Луганской и Донецкой областей".

Судя по довольно тяжелым отношениям, которые у Бессараба складывались с волонтерами, нельзя исключать, что его приход может быть не очень хорошей новостью для разного рода активистов, которых сейчас пригрело Минветеранов. Вроде обвиняемого в убийстве Бузины Полищука.

Минэнерго - Иван Плачков. Министр времен Ющенко, менеджер Ахметова

О том, что его кандидатуру рассматривают на место Алексея Оржеля, рассказывают СМИ.

Плачков - энергетик со стажем, в отрасли прошел все этапы карьеры, основную часть которой составляла работа в "Киевэнерго".

После первого Майдана Плачков на год стал министром топлива и энергетики Украины. Был одним из тех, кто в команде Ющенко занимался газовыми отношениями с Россией, которые как раз в то время начали портиться.

Ранее он занимал такую же должность в правительстве Ющенко, когда тот был премьером у Леонида Кучмы.

В 2006-2007 годах возглавлял Одесскую обладминистрацию. С 2012 года Плачков занимал пост главы наблюдательного совета "Киевэенерго". Уже тогда эту компанию контролировал Ринат Ахметов.

С недавних пор Плачков от имени "Всеукраинской энергетической ассамблеи" призывает остановить импорт электроэнергии из России. На чем, кстати, настаивают и у Ахметова: энергия его компаний дороже российской.

Генпрокурор - Сергей Ионушас. Юрист Зеленского

Депутат от "Слуги народа". Профессинальный юрист. Родился в Санкт- Петербурге, учился в Харьковской юракадемии.

Совладелец и руководитель юридической фирмы "Гелон".

Был доверенным лицом Зеленского на выборах президента и его куратором направления правосудия. И это неудивительно - Ионушас был юристом "Квартала" и сотрудничал с "1+1" Игоря Коломойского, а также с Савиком Шустером и вице-президентом Евроньюс по региональному развитию Валидом Арфушем.

Еще осенью нардепа сватали на должность первого зама Руслана Рябошапки, но тогда не срослось.

Если завтра депутаты проголосуют за снятие генпрокурора, то Ионушас с большой долей вероятности займет этот пост.

В отличие от Рябошапки, которого в комнду Зеленского привел Андрей Богдан, Ионушас - человек конкретно Зеленского. Также как и глава ГБР Венедиктова. И если он станет генпрокурором, то связка ГБР-ГПУ сможет работать более эффективно, чем сегодня, когда между ведомствами идет война.

По материалам "Страна.ua"