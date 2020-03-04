Новым главой Кабинета Министров Украины стал Денис Шмигаль

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта избрала нового главу правительства Украины. Им стал бывший руководитель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

За его кандидатуру проголосовал 291 депутат. Из них 242 голоса отдали депутаты от президентской "Слуги народа". Не голосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьером "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Узнайте: Что известно о Денисе Шмыгале Из фракции "За будущее" за назначение Шмыгаля проголосовали 18 депутатов, из "Доверия" - 17 и 14 внефракционных.

До назначения Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. А до того главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. Кандидатуру Шмыгаля в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский. Сначала ее рассмотрели и поддержали в профильном комитете по вопросам организации государственной власти.

В своем выступлении перед депутатами Шмыгаль очертил свои основные цели на должности. Среди них: рост экономики и благосостояния населения, усиление социальных гарантий и эффективное решение медицинской реформы. Все они будут вкладываться в рамки программы президента и его партии "Слуга народа". Видео: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

Перед назначением Шмыгаля Рада 353 голосами отправила Гончарука в отставку.