ОАСК відкрив справу щодо заборони "партії Шарія"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України. Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо неприйняття рішення про звернення до суду з позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія", - йдеться в повідомленні.

Позивач вимагає зобов'язати відповідача через суд заборонити зазначену партію.

У позовній заяві Віктор Шарій зазначив, що не є членом партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів і вважає, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватися без його згоди.

Суд прийняв рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

Раніше повідомлялося про те, що СБУ відкрила кримінальне провадження проти Анатолія Шарія через посягання на територіальну цілісність України. За матеріалами ZN.ua