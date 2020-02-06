Обыски на "1+1": Глава СБУ прокомментировал ситуацию вокруг канала

В среду, 5 февраля, в Киеве по адресу улица Куреневская, 18 прошли обыски в здании телеканала "1+1". Случившееся связано с расследованием дела о незаконном прослушивании Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал журналистов не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По мнению Баканова, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию. Он заявил, что ни о каком давлении на журналистов телеканала "1 + 1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. Речь идет о о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. Иван также отметил, что следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам подозреваемых.

Кроме того, глава СБУ утверждает, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились и касательно министров, представителей государственной власти и УГО. Отдельные чиновники с согласия прошли проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

На данный момент проходит досудебное расследование по факту незаконного использования специальных технических средств получения информации (СТ3) в помещениях Кабинета Министров Украины, совершенные организованной группой по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ установили, что к проведению незаконного использования СТ3, получению, монтажу и распространению аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской (там и находится один из офисов телеканала "1+1"). А следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении правоохранителей, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

При этом на событие уже отреагировали в Национальном союзе журналистов: союз выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность вчерашними обысками СБУ на канале "1+1" (редакция программы "Секретные материалы") и в квартирах тележурналистов канала.

"Обыски должны прежде всего проходить у фигурантов разоблачительных материалов, а не на работе и дома у журналистов-расследователей. Служба безопасности Украины не должна запугивать журналистов и демонстрировать готовность применять свой репрессивный арсенал против украинских СМИ и их работников.

Обыски на одном из ведущих национальных телеканалов - это четкий сигнал тревоги для всех журналистов: государство готово посягать на право журналистов держать в тайне свои источники, а атаку на свободу слова называть "необходимыми следственными действиями", заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook.

В связи с эти НСЖУ призывает:

- Службу безопасности Украины предоставить убедительное обоснование необходимости проведения чрезвычайных мероприятий - обысков в редакции и домах репортеров;

- парламентские Комитеты - по вопросам свободы слова и гуманитарной и информационной политики - безотлагательно провести совместное заседание на котором заслушать представителей СБУ и "1 + 1media" о проведенных обыскахвх;

- журналистов и СМИ проявить журналистскую солидарность и максимально освещать все обстоятельства как этого инцидента, так и любого дела, которое правоохранители или спецслужбы возбуждают против журналистов, СМИ.

"Национальный союз журналистов Украины будет постоянно информировать международных партнеров о развитии чрезвычайной ситуации", - добавил Сергей Томиленко.

Напомним, что информацию об обысках на телеканале "1+1" первыми распространили Александр Дубинский и Игорь Мосейчук. Они оба выдвинули свои предположения по поводу случившегося, а Дубинский выехал на место событий и призвал журналистов и депутатов присоединиться к нему.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит обыски в здании телеканала "1+1". Об этом народный депутат Украины Александр Дубинский в Telegram.

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

По материалам ГолосUA