Одним рішенням КСУ можна змінити конституційний лад у країні - Тупицький

Одним рішенням Конституційного суду можна змінити конституційний лад. Але судді на це не підуть.

Це є спільне рішення, заявив глава Конституційного суду України Олександр Тупицький на брифінгу 30 жовтня.

За його словами, неодноразово були спонукання щодо того, щоб КС розтлумачив 106 статтю Конституції України. Слід зауважити, що вона визначає вичерпний перелік повноважень президента України. Стаття складається з 31 частини.

- Там за переліком повноважень дуже цікава частина: І інші повноваження. Так ось, потрібно дочитувати її до кінця, де говориться визначені цією Конституцією. Якщо це тлумачити не буквально, особливо до певних пунктів, які визначені категорично: про призначення тих чи інших осіб на керівні посади, - то можна одним рішенням Конституційного суду змінити конституційний лад в країні.

Ми на це не підемо ніколи. Я особисто заявляю: таке питання не обговорювалося. Це відповідь за весь Конституційний суд України, - сказав він. Мітинги під КСУ

Біля будівлі Конституційного суду України в Києві проходить акція протесту Відправимо суддів-зрадників КС в Ростов.

Протестувальники виступають проти рішення суду про скасування частини норм антикорупційного законодавства, зокрема проти скасування статті про відповідальність за недостовірне декларування чиновниками майна.

27 жовтня КСУ своїм рішенням скасував відповідальність за незаконне збагачення і покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями. Через це Національне агентство з протидії корупції було змушене закрити реєстр електронних декларацій. За матеріалами ICTV Факти