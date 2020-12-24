Офіс Генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ - офіційна заява

23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України. Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42.

Закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. Таким чином Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Детективи НАБУ мають докази того, що заступник керівника Офісу Президента, у минулому - топпосадовець державної компанії "УкрБуд" - причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

Ще 1 грудня, напередодні повідомлення йому про підозру, Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

Сьогодні о 12:30 Вищий антикорупційний суд України мав обрати топпосадовцю Офісу Президента запобіжний захід. З огляду на його ключову роль у корупційній схемі, слідство клопотало про тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП о 9 ранку.

Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора фактично встав на його особистий захист. Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об'єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції.

За матеріалами https://nabu.gov.ua