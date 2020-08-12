Офіс генпрокурора направив у прокуратуру Білорусі запит на екстрадицію 28 "вагнерівців"
Офіс Генпрокурора направив до Генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі, які були затримані 29 липня.
Звернення було надіслано 11 серпня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
"Всім 28 особам, серед яких 9 громадян України, було повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що зазначені особи брали активну участь у бойових діях на території Донецької й Луганської областей в складі "ДНР" і "ЛНР".
Питання щодо видачі запитуваних осіб вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь.
Нагадаємо, що 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.
Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.
31 липня в ОГП повідомили, що поінформували компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на сході України.
За матеріалами LB.ua