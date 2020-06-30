Офіс генпрокурора "заднім числом" оформив постанову про вручення підозри Порошенкові, - адвокат

Адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова "заднім числом" оформила постанову, якою нібито доручила іншому прокурору вручити підозру Порошенкові. Про це адвокат написав у фейсбуці.

При цьому адвокат зазначив, що спочатку Ірина Венедіктова і прокурори доводили, що такої постанови не потрібно. Але пізніше вона з'явилася в матеріалах справи, але з помилками.

"10 червня я написав пост про те, що генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, п'ятому президенту України Петру Порошенкові, - нагадав Ігор Головань. - ...Однак пізніше "професіонали" перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з'явилася в додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка захід - утримання під вартою", - зазначив Головань.

"Імовірно, в результаті поспіху в тексті підробленої постанови з'явилися статті КПК (109 і 382), які були закриті ще 25 травня! Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а й намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями. Чи не підстави це для негайної відставки?" - пише Ігор Головань.

За матеріалами LB.ua