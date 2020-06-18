Офіс генпрокурора закрив три справи проти Порошенка

Офіс генерального прокурора закрив три кримінальні провадження, в яких фігурував п'ятий президент України Петро Порошенко.

Як заявила на брифінгу 18 червня генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, дані про це вже внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань минулого тижня.

"Провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину. Всі ці виробництва було внесено до ЄРДР за заявою колишнього заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова", - уточнила вона.

Кримінальне провадження щодо призначенням Семочка, в межах якого Порошенка повідомили про підозру, було розпочато за заявою глави Служби зовнішньої розвідки, наголосила генпрокурорка.

"У цьому вся різниця. Коли заяву про злочин подає глава зовнішньої розвідки, то, напевно, і слідча і судова перспектива зовсім інша", - зазначила Венедиктова.

Нагадаємо, вранці 10 червня Порошенко прибув на допит в ДБР, де його мали допитувати у справі про прослуховування міжнародних переговорів з його участю. У бюро заявили про те, що нібито повідомили Порошенку про підозру.

Про те, що ДБР готується вручити Петру Порошенку підозра за фактом можливого незаконного призначення на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочко, заявляв ще колишній керівник Держбюро розслідувань Роман Труба в грудні минулого року.

За місяць до цього журналісти Bihus.Info вказали на те, що Семочко міг домовитися з Порошенком про незаконне звільнення із зазначеної посади, яке тепер він оскаржує у суді.

Працюючи в СБУ Семочко, мав безпосереднє відношення до втручання спецслужби в процес державних закупівель препаратів для перитонеального діалізу. А його родина має громадянство РФ. За матеріалами Дзеркало тижня. Україна.