Офіс Президента пояснив ідею Зеленського з опитуванням на виборчих дільницях

Всеукраїнське опитування, проведення якого 25 жовтня під час голосування на місцевих виборах ініціював Володимир Зеленський, не матиме статусу референдуму.

Про це йдеться на сайті Президента України.

"Опитування - інший інструмент", - зазначили в Офісі Президента України, нагадавши, що закон про референдум Верховна рада ще розглядає.

В Офісі Зеленського пояснили, що опитування 25 жовтня буде добровільним. За задумом, із відповідей українців це опитування дозволить владі України дізнатись думку суспільства з важливих питань "без посередників".

"Опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні.", - йдеться в повідомленні Офісу Президента України.

Як повідомляла ІА "7 Днів-Україна", раніше сьогодні Офіс Президента України оприлюднив відеозвернення Володимира Зеленського до українців. У ньому Президент України закликав прийти 25 жовтня на виборчі дільниці не тільки для того, щоб обрати місцеву владу, а й щоб взяти участь в опитуванні. За повідомленням Глави держави, в цьому опитуванні буде "5 важливих питань", які Володимир Зеленський обіцяв невдовзі озвучити. За матеріалами 7days-ua.com