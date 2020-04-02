Офіс президента відреагував на "плівки Єрмака"

В Офісі президента прокоментували ситуацію з оприлюдненими записами, в яких фігурує брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу.

В Офісі глави держави заявили, що всі факти, викладені в так званих "плівках Лероса" повинні бути перевірені. Разом з тим, Зеленський чекає встановлення джерела появи скандальних записів.

"Розмови на оприлюднених плівках не мають відношення до реального життя, ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися. Однак всі викладені факти повинні бути ретельно перевірені - так само, як і джерела появи плівок і той, хто та з якою метою замовляв стеження", - йдеться в заяві.

Відзначається, що зараз правоохоронці допитують обидві сторони скандалу, а в Офісі президента чекають результатів розслідування.

"Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати кого- небудь зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара. Знайти правду і встановити справедливість - головне", - відзначили в ОП.

Раніше повідомлялося, що до нардепа, який оприлюднив "плівки Єрмака", приїхала СБУ.

Нагадаємо, що 29 березня нардеп від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Дениса Єрмака обговорює питання призначення на державні посади.

Сам Єрмак заявив, що подасть заяви в СБУ і ДБР щодо поширеного Леросом відео.

Пізніше стало відомо, що САП відкрила справу за "плівкам Єрмака".

За матеріалами Корреспондент.net