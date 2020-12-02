Офіс президента жодним чином не впливають на діяльність НАБУ та інших правоохоронних органів

Президент України Володимир Зеленський і його Офіс сповідують виключно принцип невтручання в справи правоохоронних та антикорупційних органів, наголошує радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"І стосовно свого оточення президент дотримується такого ж принципу: жодного кумівства в Офісі президента бути не може. Якщо НАБУ або будь-який інший правоохоронний, антикорупційний орган доведе причетність будь-кого до злочину, ця людина повинна відповідати за законом. Ніяк інакше. Президент не заважає будь-яким розслідуванням, не дозволяє втручатись у розслідування, впливати на якісь процеси й підтримає будь-які прозорі розслідування, засновані на доведених фактах", - сказав він в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

Подоляк зазначив, що Офіс президента "категорично відмовився від традиційної в минулому кулуарної практики" впливу на діяльність правоохоронних органів.

Радник керівника ОП зазначив, що для президента Зеленського справедливість, прозорість і чесність правоохоронних органів - це пріоритет при реформуванні системи управління.

Подоляк заявив, що нібито "факти", надані деякими представниками медіа, про нараду у глави держави заради "захисту" когось з Офісу президента, є абсолютною вигадкою, у якій немає жодного обґрунтування, а також, на його думку, є неприйнятними з точки зору закону і моралі.

Сьогодні НАБУ заявило, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зірвала вручення підозри колишньому посадовцю Укрбуду. Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Бутусов пише, що йдеться про Татарова.

Раніше Бутусов писав, що НАБУ нібито виписало підозру Татарову про причетність до фальсифікації експертизи у справі ексглави Укрбуду Максима Микитася.

Журналіст повідомив, що Татаров, коли був адвокатом директора Укрбуду Олега Майбороди, нібито передав хабар заступнику голови експертного центру МВС Костянтину Дубоносу, щоб експерти занизили збиток. Дубонос же за це отримав "об'єкт нерухомості", писав Бутусов.

За матеріалами Інтерфакс-Україна, ЛІГАБізнесІнформ